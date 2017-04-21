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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,60 ile "İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,92 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,60 ile "İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,92 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014612 -1,60
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010810 -0,95
Ak Portföy Altın Fonu 0,036317 -0,92
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021261 -0,91
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011083 -0,91
HSBC Portföy Altın Fonu 1,391251 -0,91
TEB Portföy Altın Fonu 0,038664 -0,91
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022645 -0,91
İş Portföy Altın Fonu 0,017581 -0,89
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036675 -0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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