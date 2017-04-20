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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,46 ile "Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,39 ile "İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,46 ile "Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,39 ile "İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010914 -1,81
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018180 -1,46
İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,054759 -1,39
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,047377 -1,33
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,466463 -1,28
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,108728 -1,25
Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 30,447004 -1,22
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016066 -1,22
Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) 0,328772 -0,95
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024620 -0,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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