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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,79 ile "Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,67 ile "İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,64 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,79 ile "Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,67 ile "İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,64 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011115 -0,79
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014974 -0,67
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,017290 -0,64
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030663 -0,61
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,195631 -0,61
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,248981 -0,60
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,059353 -0,60
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,213533 -0,60
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037428 -0,59
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043676 -0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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