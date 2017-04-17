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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Strateji Portföy Yönetimi AŞ His. Sen. F(HSYF)", "İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H.Y.F.) " ve yüzde 0,43 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Strateji Portföy Yönetimi AŞ His. Sen. F(HSYF)", "İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H.Y.F.)"ve yüzde 0,43 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,186847 -0,44
İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026405 -0,44
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015615 -0,43
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,090834 -0,42
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,031541 -0,41
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,450335 -0,40
Troya Portföy Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu 1,159311 -0,39
Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,061172 -0,37
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,921454 -0,34
Atlas Portföy Birinci His. Sen. F (His. Sen.Yoğ.) 1,045401 -0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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