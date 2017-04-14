En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF", yüzde 1,65 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)" ve yüzde 1,64 ile "Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF", yüzde 1,65 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)" ve yüzde 1,64 ile "Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|16,092158
|-1,71
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,106500
|-1,65
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,031800
|-1,64
|Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.)
|0,011890
|-1,53
|Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|30,119903
|-1,51
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,016410
|-1,50
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,041832
|-1,47
|Ata Portföy Birinci His. Sen. F(HSYF)
|0,107240
|-1,46
|Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF)
|0,241902
|-1,45
|Ata Portföy İkinci His. Sen. F(HSYF)
|0,018391
|-1,45
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