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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,77 ile "Azimut PYŞ Dördüncü Değişken Fon", yüzde 1,58 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon" ve yüzde 1,43 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,77 ile "Azimut PYŞ Dördüncü Değişken Fon", yüzde 1,58 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon" ve yüzde 1,43 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Azimut PYŞ Dördüncü Değişken Fon 0,014708 -2,77
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,034079 -1,58
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 35,638723 -1,43
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 357,964675 -1,34
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018515 -1,28
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034162 -1,19
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,254095 -1,16
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,196459 -1,15
Finans Portföy Altın BYF 13,841008 -1,13
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,048418 -1,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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