En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,88 ile "Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu", yüzde 0,85 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" ve "Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,802277 -0,88 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,271177 -0,85 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016510 -0,85 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018756 -0,84 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,107628 -0,80 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,054425 -0,76 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 36,155061 -0,76 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021590 -0,75 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,342418 -0,75 Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,041046 -0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)