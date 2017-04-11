En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,06 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,21 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)" ve yüzde 1,58 ile "Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 14,337206 -3,06 Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015611 -2,21 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,091395 -1,58 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,250306 -1,32 Finans Portföy Altın BYF 13,796948 -1,28 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 140,211837 -1,24 TEB Portföy Altın Fonu 0,038689 -0,91 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022676 -0,90 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036695 -0,89 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021284 -0,88

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)