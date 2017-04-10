En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,90 ile "İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)", yüzde 0,86 ile "Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu (His. Sen. Yoğ.)" ve yüzde 0,75 ile "Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,90 ile "İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)", yüzde 0,86 ile "Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu (His. Sen. Yoğ.)" ve yüzde 0,75 ile "Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,030748
|-0,90
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,065180
|-0,86
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,032050
|-0,75
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,926380
|-0,69
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,313593
|-0,66
|Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,031733
|-0,63
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|15,123098
|-0,58
|Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.)
|0,011850
|-0,54
|Atlas Portföy Birinci His. Sen. F (His. Sen.Yoğ.)
|1,045754
|-0,48
|Actus Portföy Hisse Senedi Fonu
|1,092573
|-0,46
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