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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,85 ile "İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon" ve yüzde 1,38 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,85 ile "İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon" ve yüzde 1,38 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,047861 -1,85
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,033561 -1,47
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 363,736559 -1,38
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014545 -1,33
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 34,286481 -1,17
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,196693 -1,10
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013298 -1,04
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034008 -1,04
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,236526 -1,02
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,058724 -0,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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