En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,93 ile "Finans Portföy Türkiye Yük. Piy. Değ. Bank. His. S. Y. BYF", yüzde 1,71 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. S. Fonu (His. Sen. Yoğ.)" ve yüzde 1,65 ile "Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,612911 -1,93 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,091356 -1,71 Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 26,574964 -1,65 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 27,921580 -1,49 Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,049604 -1,42 ING Portföy Birinci His. Sen. F(HSY) 2,957883 -1,40 HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,028060 -1,40 ICBC Turkey Portföy His. Sen. F(HSYF) 6,035361 -1,39 Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF 39,713491 -1,37 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) 0,073408 -1,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)