En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,43 ile "Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,40 ile "Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,32 ile "İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014643 -1,43 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,325865 -1,40 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015563 -1,32 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,048244 -1,31 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,246206 -1,25 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011728 -1,24 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,197499 -1,23 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013393 -1,23 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,439863 -1,20 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037775 -1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)