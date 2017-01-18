En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,47 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu" ve yüzde 0,18 ile "Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu", "Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu"oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 368,120149 -0,47 Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,083783 -0,25 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,157926 -0,18 Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,156173 -0,18 Fokus Portföy Birinci Değişken Fon 4,560912 -0,16 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,088510 -0,14 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,396418 -0,13 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,542467 -0,10 Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,029883 -0,10 TEB Portföy Bir. Ort. Vad. Kamu Borç. Arç. F. 13,817944 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)