Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Ara
BİST 82.767 %0,49
DOLAR 3,7824 %0,65
EURO 4,0362 %0,28
PARİTE 1,0669 %-0,34
ALTIN 147,43 %0,37
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,47 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu" ve yüzde 0,18 ile "Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu", "Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu"oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,47 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu" ve yüzde 0,18 ile "Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu", "Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu"oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 368,120149 -0,47
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,083783 -0,25
Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,157926 -0,18
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,156173 -0,18
Fokus Portföy Birinci Değişken Fon 4,560912 -0,16
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,088510 -0,14
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,396418 -0,13
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,542467 -0,10
Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,029883 -0,10
TEB Portföy Bir. Ort. Vad. Kamu Borç. Arç. F. 13,817944 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

8