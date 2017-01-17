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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,46 ile "Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,31 ile "Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,46 ile "Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,31 ile "Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,024974 -1,51
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,325060 -1,46
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042508 -1,31
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014645 -1,14
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,048163 -1,14
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011685 -1,11
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,275631 -1,09
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,015385 -1,05
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018467 -1,04
Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,033478 -1,04



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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