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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "Meksa portföy Birinci Değişken Fon", yüzde 0,41 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ)" ve yüzde 0,30 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "Meksa portföy Birinci Değişken Fon", yüzde 0,41 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ)" ve yüzde 0,30 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,062558 -0,49
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ) 0,016801 -0,41
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,014859 -0,30
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,337077 -0,29
Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,017935 -0,26
Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 24,851113 -0,25
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,026584 -0,22
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,046045 -0,18
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,088976 -0,17
Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,010672 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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