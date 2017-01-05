En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,39 ile "İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,18 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 1,15 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014549 -1,39 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,014016 -1,18 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 12,613382 -1,15 Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) 0,014974 -1,14 Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,046653 -1,09 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,086198 -0,98 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,761443 -0,89 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His.Sen. F.(HSY Fon) 0,076517 -0,85 Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) 0,078291 -0,82 ICBC Turkey Portföy His. Sen. F(HSYF) 5,550268 -0,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)