En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 6,26 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon", yüzde 1,53 ile "İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)" ve yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010016 -6,26 İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,035249 -1,53 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,778720 -1,37 Finans Portföy Gümüş BYF 12,213546 -1,08 HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,026381 -0,85 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 26,097311 -0,81 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ) 0,017066 -0,76 İş Portföy Priv.Ban.His.Sen.Öz.F.(H.Sen.Y.Fon) 0,020917 -0,75 İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Sen. Yoğun Fon) 40,977553 -0,75 Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) 0,015375 -0,74

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)