En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 10,80 ile "Qinvest Portföy Değişken Fon.", yüzde 1,30 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" ve yüzde 1,18 ile "Ashmore Portföy Değişken Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Qinvest Portföy Değişken Fon 0,032728 -10,80 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 30,745776 -1,30 Ashmore Portföy Değişken Fon 0,012147 -1,18 Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,030380 -1,08 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,012889 -0,56 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014567 -0,48 Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF 343,872541 -0,39 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010789 -0,39 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,160740 -0,35 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,012467 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)