En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,89 ile "Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF", yüzde 1,11 ile "Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF" ve yüzde 0,98 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF 0,010342 -1,89 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,058749 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018063 -0,98 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035388 -0,77 Ziraat Hayat Em. Gelir Amaç.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,022081 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027653 -0,69 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046057 -0,69 NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF 0,032470 -0,68 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020496 -0,68 Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038267 -0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)