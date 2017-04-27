En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettireni, yüzde 0,47 ile "Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016363 -0,47 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016100 -0,46 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,015716 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016183 -0,46 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,015977 -0,46 Vakıf Emek. Altın EYF 0,016655 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,015860 -0,46 Groupama Em. Altın EYF 0,016596 -0,46 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015546 -0,45 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,014723 -0,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)