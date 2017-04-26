En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,41 ile "Allianz Hayat Em. Grp. Yön. Glr. Am. Kamu Dış Brç. A. EYF", yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. Glr. Am. Bir. Kam. Dı. Bor. Ar. EYF" ve yüzde 0,38 ile "Allianz Hayat Em. Glr. Am. Kamu Dış Brç. Ar. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,039075 -0,41 Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,052836 -0,39 Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,059802 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,044833 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,059035 -0,37 BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,038651 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,030458 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,025724 -0,33 Vakıf Em. Gelir Amaç. K.D.B.A. EYF 0,043642 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012371 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)