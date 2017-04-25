En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettireni, yüzde 2,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettireni, yüzde 2,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,015981
|-2,19
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,015834
|-2,11
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,016487
|-2,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016305
|-2,11
|Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016221
|-2,11
|Vakıf Emek. Altın EYF
|0,016780
|-2,11
|Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF
|0,016097
|-2,10
|Axa Hayat ve Em. Altın EYF
|0,014832
|-2,10
|Anadolu Hayat Em. Altın EYF
|0,015662
|-2,09
|Groupama Em. Altın EYF
|0,016718
|-2,06
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