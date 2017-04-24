En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,34 ile Allianz Yaşam ve Em. Glr.Ama.2.K.D.B.Ar. EYF yüzde 0,32 ile Fiba Em. ve Hay. Gel.Ama.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF ve yüzde 0,31 ile Allianz Hayat Em.Glr.Ama. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Glr.Ama.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027764 -0,34 Fiba Em. ve Hay. Gel.Ama.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,022173 -0,32 Allianz Hayat Em.Glr.Ama. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038407 -0,31 Anadolu Hayat Em. Glr Ama.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,040539 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,031987 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,025975 -0,26 Allianz Hayat Em. Glr. Ama. Esnek EYF 0,035518 -0,21 Ziraat Hayat Em. Gelir Amaç.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,022373 -0,17 NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF 0,032888 -0,13 MetLife Em. ve Hay.Gelir Ama.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,022377 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)