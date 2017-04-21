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En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,68 ile "Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF", yüzde 1,32 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Axa Hayat ve Em. Altın EYF", "Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", "Vakıf Em.

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,68 ile "Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF", yüzde 1,32 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Axa Hayat ve Em. Altın EYF", "Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", "Vakıf Em. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF 0,010451 -1,68
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020530 -1,32
Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015115 -0,92
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016532 -0,92
Vakıf Em. Altın EYF 0,017102 -0,92
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016139 -0,91
Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015960 -0,91
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016618 -0,91
Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,016405 -0,91
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016302 -0,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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