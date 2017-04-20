En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,26 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF", yüzde 0,82 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF" ve yüzde 0,76 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", "Fiba Em. ve Hay. Büy. Amaç. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018055 -1,26 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,039724 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016452 -0,76 Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,040657 -0,76 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,016107 -0,75 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016685 -0,75 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016288 -0,75 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016959 -0,75 Vakıf Em. Altın EYF 0,017260 -0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016771 -0,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)