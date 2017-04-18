En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,61 ile "Anadolu Hayat Em. Grup Glr Ama.Kar.Brç.Ar.EYF", yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Gel.Ama.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF", yüzde 0,56 ile "Anadolu Hayat Em. Glr Ama.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Glr. Ama. Bir. Kam. Dış. Brç. Ar. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Grup Glr Ama.Kar.Brç.Ar.EYF 0,037336 -0,61 Fiba Em. ve Hay. Gel.Ama.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031004 -0,60 Anadolu Hayat Em. Glr Ama.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,053580 -0,56 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Ama.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,059807 -0,56 Allianz Hayat Em.Glr.Ama.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,060582 -0,55 Axa Hayat ve Em. Gel.Ama.Kamu Dış Borç.Araç.EYF 0,016904 -0,55 Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Ama.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,039606 -0,55 Ziraat Hayat Em. Gelir Amaç.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,022396 -0,54 Vakıf Em. Gelir Ama. 2. Esnek EYF 0,021361 -0,53 Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,045422 -0,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)