En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,35 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,33 ile "Asya Em. ve Hay. Büy. Ama. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,24 ile "Halk Hayat ve Em. Gelir Ama.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,35 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,33 ile "Asya Em. ve Hay. Büy. Ama. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,24 ile "Halk Hayat ve Em. Gelir Ama.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026894
|-0,35
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,019528
|-0,33
|Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF
|0,013923
|-0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF
|0,049512
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF
|0,054209
|-0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012670
|-0,21
|Groupama Em. Katkı EYF
|0,012727
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF
|0,050293
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF
|0,033827
|-0,21
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,012704
|-0,20
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