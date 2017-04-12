En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF", yüzde 0,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Büyüme Ama. Hisse Senedi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018537 -0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,054179 -0,51 Halk Hayat ve Em. Büyüme Ama. Hisse Senedi EYF 0,016986 -0,51 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019846 -0,49 Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,016705 -0,46 Garanti Em. Hay. Büy. Ama. Hisse Senedi EYF 0,085324 -0,45 Garanti Em. Hay. Grupl.Yön. Hisse Senedi EYF 0,019269 -0,45 Vakıf Em. Büyüme Ama. Hisse Senedi EYF 0,060921 -0,44 Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012728 -0,41 Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF 0,023679 -0,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)