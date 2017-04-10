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En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,82 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF", yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,40 ile "Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF" oldu.

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,82 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF", yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,40 ile "Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF0,013591-0,82
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,026697-0,48
Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF0,059854-0,40
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF0,013936-0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF0,053110-0,37
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF0,016569-0,37
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF0,027619-0,34
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF0,038584-0,33
Bnp Paribas Cardif Em. Büy. Amaç. Hisse Sen. EYF0,060143-0,32
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,017220-0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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