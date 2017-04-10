En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,82 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF", yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,40 ile "Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013591 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026697 -0,48 Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,059854 -0,40 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,013936 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,053110 -0,37 Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,016569 -0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,027619 -0,34 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,038584 -0,33 Bnp Paribas Cardif Em. Büy. Amaç. Hisse Sen. EYF 0,060143 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,017220 -0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)