En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,61 ile "Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF", yüzde 1,13 ile "NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF" ve yüzde 0,98 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046178 -1,61 NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF 0,033394 -1,13 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,026442 -0,98 Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,022902 -0,97 Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,038033 -0,96 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031008 -0,95 Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 0,035902 -0,94 Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF 0,018554 -0,82 Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038901 -0,82 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018074 -0,81

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)