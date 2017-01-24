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En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,38 ile "Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF", yüzde 1,19 ile "Fiba Em. ve Hay. Gel.Ama.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF" ve yüzde 1,14 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Ama.Yük.Ülk.Es. EYF" oldu.

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,38 ile "Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF", yüzde 1,19 ile "Fiba Em. ve Hay. Gel.Ama.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF" ve yüzde 1,14 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Ama.Yük.Ülk.Es. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046663 -1,38
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031180 -1,19
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,021016 -1,14
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,038345 -1,03
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,055486 -1,00
Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 0,036119 -0,96
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012538 -0,94
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,026591 -0,91
NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF 0,033637 -0,89
Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,022997 -0,85

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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