En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,10 ile "Axa Hayat ve Em.Kamu Borç.Ar. Standart EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF",yüzde 0,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Axa Hayat ve Em.Kamu Borç.Ar. Standart EYF 0,013563 -0,10 Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,052882 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup 0,038413 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,047223 -0,09 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012281 -0,09 Groupama Em. Gelir Am. Kamu Borç. Ar. EYF 0,044792 -0,09 Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,013561 -0,09 Fiba Em. ve Hay. İkinci Katkı EYF 0,011411 -0,09 Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Borçl.Ar.Em.Yat. 0,013757 -0,09 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012712 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)