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En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
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En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,26 ile "Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF", yüzde 1,25 ile "Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF" ve yüzde 1,23 ile "Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF" oldu.

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,26 ile "Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF", yüzde 1,25 ile "Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF" ve yüzde 1,23 ile "Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,022099 -1,26
Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 0,035982 -1,25
Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038361 -1,23
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027727 -1,22
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,040397 -1,19
Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,022771 -1,16
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046667 -1,15
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,031800 -1,14
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,026481 -1,13
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,038322 -1,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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