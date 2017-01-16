En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,16 ile "Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF", yüzde 1,86 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 1,73 ile "Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,030985 -2,16 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,015604 -1,86 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016181 -1,73 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015645 -1,71 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,015962 -1,70 BNP Par. Car. Em. Altın EYF 0,015808 -1,70 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016457 -1,70 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,016065 -1,70 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,014810 -1,69 Vakıf Em. Altın EYF 0,016751 -1,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)