En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,18 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF", "Halk Hayat ve Em. Alternatif Katkı EYF", yüzde 0,15 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,12 ile "Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012418 -0,18 Halk Hayat ve Em. Alternatif Katkı EYF 0,013015 -0,18 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,029308 -0,15 Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,013762 -0,12 Ziraat Hayat ve Em. Alternatif Esnek EYF 0,010264 -0,10 Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF 0,017081 -0,09 Ziraat Hayat ve Em. Alternatif Katkı EYF 0,012926 -0,09 Vakıf Em. Alternatif Katkı EYF 0,013442 -0,07 Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF 0,014878 -0,05 Axa Hayat ve Em. Alter. Kat. EYF 0,013435 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)