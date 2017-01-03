En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,85 ile "Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF", "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF" ve yüzde 0,81 ile "Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023003 -1,48 Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF 0,061262 -0,85 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,032483 -0,85 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,071549 -0,81 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,014980 -0,66 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,032742 -0,64 AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,045783 -0,51 BNP Par. Car. Em. Büyüme Amaç. Hisse Sen. EYF 0,052480 -0,51 Ziraat Hayat ve Em. Büyüme Am.Hisse Sen.Em.Yat.Fon 0,012730 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010489 -0,48

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)