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En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
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En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF", yüzde 0,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF" ve yüzde 0,39 ile "Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF" oldu.

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF", yüzde 0,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF" ve yüzde 0,39 ile "Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,050458 -0,61
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,016178 -0,52
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,029168 -0,39
MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY 0,015303 -0,36
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,011757 -0,31
MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF 0,014947 -0,29
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,035907 -0,24
Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,055676 -0,22
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,049188 -0,22
Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,036412 -0,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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