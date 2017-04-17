En Fazla Değiştirilen Parçalar Belli Oldu

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Dijital iş modeliyle yeni bir tüketici deneyimi sunan ikinciyeni.com, Türk sürücüsünü araştırdı.
Dijital iş modeliyle yeni bir tüketici deneyimi sunan ikinciyeni.com, Türk sürücüsünü araştırdı. Buna göre 2016'da sitede satılan araçların en çok boyanan ve değişen parçasının ön tampon olduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Dunya.com
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