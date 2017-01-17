En Farklı Yıldız: Kepler 11145123

Kozmik objeler asla "mükemmel yuvarlak" olmaz. Dünya, merkez-kaç kuvveti yüzünden ekvator çevresinde genişleyerek hafif eliptik bir şekle dönüşmüştür. Güneş'in yarıçapı ekvatorda, kutuplarından 10 kilometre daha geniştir (Güneşin yarıçapı 695.700 km). Bu fark Dünya'da ise 21 kilometredir (Dünya'nın yarıçapı 6.371 km).



Dünya'dan 5.000 ışık yılı uzakta olan Kepler 11145123 ise şimdiye dek gözlemlenmiş en yuvarlak obje olarak kayıtlara geçti. Yarıçapı 1,.5 milyon kilometre olan yıldızın ekvatordaki yarıçapı kutuplarından sadece 3 kilometre daha fazla. Yani bu yıldız neredeyse mükemmel bir küre şekline sahip.



Max Planck Institute ve Göttingen Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 4 yıl boyunca yıldızın salınımını, ışımasındaki dalgalanmaları ve manyetik alanındaki değişiklikleri gözlemleyerek yuvarlaklığını ölçtüler. Yıldız, kendi etrafında bizim Güneş'imizden 3 kat daha yavaş dönüyor, bu da şeklinin bozulmasını azaltıyor.



Araştırmacılar kullandıkları bu teknikleri diğer yıldızlara uygulayıp uzaydaki keşiflerine devam edecekler.