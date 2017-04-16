En Eğlenceli Bilim Müzesi: Exploratorium

Bilimin derin sularına inerken aynı zamanda eğlenebileceğiniz müze, bilim severleri San Francisco'da bekliyor.



Öğrenim hayatımız boyunca sık sık duyduğumuz eğlenirken öğrenelim cümlesi gerçeğe döndü. Eğlenirken bilimin bilinmeyen yönlerini keşfetmenizi sağlayacak olan müze, ziyaretçileri tarafından dünyanın en eğlenceli müzesi olarak anılıyor.



ABD'nin San Francisco şehrinde yer alan Exploratorium müzesinin geçmişi 1969'a dayanıyor. Zaman içerisinde yerine sığmayan müze 2013 yılında yeni evine geçti.



7'den 70'e kadar herkesin ilgisini çeken müzede, interaktif aktiviteler bulunuyor. Müzenin, bilimin yanı sıra sanatın çeşitli dallarını da kapsayan aktiviteleri de bulunuyor. Perşembe akşamları yapılan konferanslar da üzerine tuzu biberi.



Konuşmaların, sempozyumların da düzenlendiği müze, adeta sanat ve bilimi birbirine entegre ediyor. Müzeye giriş ücreti ise 10 ila 15 dolar arasında değişiyor.