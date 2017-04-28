En Değerli Şirketler Arasında 10 Türk Şirketi Var

Forbes, dünya ülkeleri içerisinde ülkelerin en değerli şirketlerinin hangileri olduğunu açıkladı. "En değerli 2000 şirket" listesinde Türkiye'den 10 şirket yer aldı.



Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden olan Forbes'un 2016 yılı için yayınladığı en değerli şirketler listesine göre Türkiye'de piyasa değeri en yüksek şirket Koç Holding olurken, ABD'de Apple, İngiltere'de HSBC, Hollanda'da Shell ve Rusya'da Gazprom oldu.



2 bin firmayı kapsayan ve Türkiye'den de 10 şirketin yer aldığı listede dikkat çeken önemli detay ise son 10 yılda teknoloji firmalarının ilk üç sırayı ele geçirmiş olması.