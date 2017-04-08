En değerli hediye: kitap!

Türkiye'ye kitap okumayı sevdirmek üzere yola çıkan D&R, Nisan sonuna kadar seçili kitaplarda 9,90 TL ve 3 al 2 öde kampanyaları ile "Kitap Hediye Günü"ne destek oluyor

Kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve kitap okuma oranına dikkat çekmek amacıyla D&R, Herkese Kitap Vakfı ve Türkiye Yayıncılar Birliği'nin desteğiyle Nisan ayının üçüncü Pazar günü 'Kitap Hediye Günü' olarak kutlanıyor. Bu sene 9 Nisan'da ikincisi kutlanacak 'Kitap Hediye Günü'ne D&R da destek oluyor. D&R'ın 28 ilde bulunan 154 mağazasında ve dr.com.tr'de Nisan sonuna kadar seçili kitaplar 9,90 TL'den satışa sunuluyor ve ayrıca Doğan Egmont, Doğan Kitap ve Doğan Novus Yayınları'nda seçili kitaplarda 3 al 2 öde kampanyası yapılıyor. D&R mağazalarında, Kitap Hediye Günü kapsamında sürpriz etkinlikler ve imza günleri de kitapseverleri bekliyor.

9 Nisan'da "Benden Sana" diyerek tanıdığınız ya da tanımadığınız birine kitap hediye etmeyi unutmayın!

