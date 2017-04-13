En Çok Vergiyi Belçikalılar Ödüyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından açıklanan "Ücretlerin Vergilendirilmesi" raporuna göre, en çok vergiyi ödeyen ülke yüzde 54 ile Belçika oldu.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Ücretlerin Vergilendirmesi" raporunda 35 ülkenin çalışan bekarlarının ödedikleri vergi sigorta primlerinin listesini açıkladı. Raporda, çocuğu olmayan ve çalışan bekarların ödediği sigorta primleri sıralamasında ilk sırayı yüzde 54.0 oranıyla Belçika aldı. Türkiye 38.1 oranıyla 18. oldu. OECD ülkeleri arasındaki ortalama vergi ve sigorta primleri maaşların yüzde 36.0 olarak belirlenirken, Almanya'da kazancın yüzde 49.4'ü vergi ve sigorta primlerine gidiyor. Almanya bu oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Almanya'yı takip eden Fransa ise yüzde 48.1 ile üçüncü sırada, İtalya yüzde 47.8 oranı ile dördüncü, yüzde 47.1 oranı ile Avusturya beşinci sırada bulunuyor.



En ez vergi ve prim ödenen ülkelerin ilk sırasında ise yüzde 7 ile Şili yer aldı. - FRANKFURT