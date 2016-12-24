En Çok Tercih Edilen Fotoğrafçılık Kursu Foto Life Akademi

Foto Life Akademi Temel Seviye Fotoğrafçılık Eğitimi



Fotoğraf çekmek bir keyif işidir. Anı yakalamak ve hayatı fotoğraf karelerine aktarmak kişiye mutluluk katar. Fotoğrafçılık kursu Temel Fotoğraf Eğitimi fotoğraf çekmenin keyfine bir an önce başlamak, anları ölümsüzleştirmek isteyenler için hazırlanmıştır.



Profesyonel Fotoğraflar Çekmek Artık Hayal Değil!



Teori ve uygulamanın birleştiği bu programda fotoğrafın renkli dünyasına hızlı bir şekilde adım atacaksınız. Temel fotoğrafçılık kursları ile makine seçiminden objektif türlerine kadar fotoğrafın A'dan Z'ye bütün teknik bilgilerini öğreneceksiniz. 3. haftadan sonra uygulamalı eğitimler ile profesyonel fotoğrafçılıkla tanışacaksınız. Öğrendiklerinizi pratiğe dökme şansı bulacaksınız.



Fotoğrafçılık kursu fiyatları hakkında merkez şubemizi arayıp bilgi alabilirsiniz.



Fotoğrafa yeni başlıyorsanız bu atölye tam size göre…



5 hafta süren Temel Fotoğrafçılık dersi, sadece teknik bilgilerin verildiği bir kurs değil. Aynı zamanda uygulama imkanı da vererek fotoğrafçılığı sahasında öğrenmenin ayrıcalığını yaşatan bir kurstur. Dolu dolu ders içerikleriyle katılımcılarının fotoğrafçılıkla ilgili merak ettikleri her şeyi öğrenmelerini sağlamaktadır.