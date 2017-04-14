En çok sevilen ve en çok tercih edilen şehir...

Yapılan araştırmaya göre; Antalya, yüzde 24'lük oranla açık ara en çok tercih edilen lokasyon olurken, onu yüzde 8'le İstanbul, yine yüzde 8'le İzmir, yüzde 6'yla Bodrum ve yüzde 5'le Marmaris takip ediyor. En sevilen tatil yerleri arasındaysa, Antalya yüzde 26 ile yine liderliği elde etti. Bu kategoride Bodrum yüzde 15, Marmaris, Çeşme ve Fethiye ise yüzde 8'lik oranla en sevilen tatil yerleri olarak açıklandı. En popüler tatil yerlerine bakıldığında ise yüzde 45'le ilk sırada Bodrum yer alıyor. Antalya yüzde 27, Çeşme yüzde 14 ve Marmaris yüzde 4'lük oranlarla listenin devamındaki bölgeler arasında.

BÜTÇE BELİRLEYİCİ OLUYOR

Ücretsiz olarak bir hafta tatile gitme şansına sahip olunması durumunda, en çok gitmek istenilen tatil beldesi, yüzde 23'lük oranla Bodrum oldu. Daha düşük gelir grubuna dahil olan katılımcılar (yüzde 25), daha üst gelir grubuna dahil olan AB grubu katılımcılarına (yüzde 15) göre Bodrum'a gitmeyi daha çok istiyor. Buna göre Bodrum aslında en çok gitmek istenilen yer ancak, maddi kısıtlar nedeniyle tercih edilmiyor. Bodrum'u takiben ücretsiz olması durumunda en çok gitmek istenilen yerler arasında ise yüzde 20'lik oranla Antalya, yüzde 13'lük oranla Çeşme, yüzde 9'luk oranla Marmaris yer alıyor.

Yurt içi tatillerinde ortalama 2.380 TL bütçe ayrılıyor. AB SES grubu (2.800 TL) C1 SES grubuna ( 2.250TL) göre, tatile daha fazla bütçe ayırıyor. Ayrıca 30-39 yaş grubunun (2.650 TL), 40-50 yaş grubu (2.480 TL) ve 18-29 yaş grubuna (2.000 TL) göre tatile daha fazla bütçe ayırdığı da çıkan sonuçlar arasında.

GENÇLER UÇAKLA, ORTA YAŞ GRUBU OTOMOBİLLE

Tatile gitmek için ulaşımda en çok şahsi otomobil (yüzde 47) tercih ediliyor. 30-39 yaş grubu (yüzde 56) ve 40-49 yaş grubu (yüzde 57), 18-29 yaş grubuna (yüzde 30) göre, tatile şahsi otomobil ile gitmeyi daha çok tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 34'ü tatile uçakla gitmeyi tercih ederken, özellikle 18-29 yaş grubu (yüzde 45), 30-39 yaş grubu (yüzde 28) ve 40-50 yaş grubuna (yüzde 29) göre tatile uçak ile gitmeyi daha fazla tercih ediyor. Otobüsü tercih edenleri oranı ise yüzde 19. Otobüs yolculuğu, 18-29 yaş grubu (yüzde 25) tarafından, 40-50 yaş grubuna göre daha fazla tercih ediliyor.

İLK TERCİH YAZ MEVSİMİ

Yılda ortalama iki kez tatile çıkan katılımcıların yüzde 31'i, son 12 ay içinde 1 kez tatil yaparken, yüzde 35'i iki kez, yüzde 17'si 3 kez ve yüzde 14'ü ise 4 kez tatile gittiklerini belirttiler. Katılımcıların tamamı tatil için yaz dönemini tercih ediyorlar. Ek olarak birden fazla tatil yapanlar ise yüzde 8 oranında sonbahar, yüzde 7 oranında, ilkbahar mevsimini tercih ediyor.

Katılımcıların yüzde 80'i tatillerini önceden planlarken, yüzde 20'si ise belli bir plana bağlı kalmadan anlık olarak tatile çıkıyor.