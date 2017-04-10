En Çok Kullanılan ve Konuşulan Uygulamalar Araştırıldı
Ajans Press, Türkiye’nin en çok kullandığı ve konuştuğu uygulamaları araştırdıMedya takip kuruluşu Ajans Press, Mindstation’ın verilerini inceleyerek Türk halkının akıllı telefonların başında günde ortalama 248 dakika geçirdiğini açıkladı.
Ajans Press, Türkiye'nin en çok kullandığı ve konuştuğu uygulamaları araştırdı
Medya takip kuruluşu Ajans Press, Mindstation'ın verilerini inceleyerek Türk halkının akıllı telefonların başında günde ortalama 248 dakika geçirdiğini açıkladı. Şirket, kadınların erkeklere oranla daha fazla vakit harcadığını belirtirken, kadın kullanıcıların 279 dakika telefon kullanırken erkek kullanıcılar 248 dakikada kaldığını bildirdi.
Ajans Press, Türkiye'nin en çok kullandığı ve konuştuğu uygulamaları araştırdı. Ajans Press'in medya incelemesine göre, Türkiye'de en çok kullanılan platform YouTube olurken, YouTube'u sırasıyla WhatsApp, Facebook, Onedio, Hürriyet, Instagram, Ekşisözlük, Twitter, Sahibinden ve İzlesene siteleri izledi.
Günde ortalama 10 saat internete bağlı geçerken, Ajans Press'in araştırmasına göre geçtiğimiz yılbaşından beri medyanın en çok konuşulan uygulamaları şöyle sıralandı:
Facebook 41 bin 625
Twitter 35 bin 181
Instagram 15 bin 822
Youtube 8 bin 664
Whatsapp 6 bin 492
Hürriyet bin 259
Sahibinden 811
Ekşi Sözlük 233
Onedio 195
İzlesene 34 - İSTANBUL
-
Başbakan'dan binlerce vatandaşa ve esnafa müjde!
-
Kendisini dava eden kadın vekile çok konuşulacak teklif
-
Liseli öğrenciden büyük buluş! Fabrikanın atık suyundan yetiştirdi
-
Mega proje için harekete geçildi! İşte lider firma
-
Emeklilik için prim sayanlara müjde! Yeni düzenlemeler geliyor
-
Bakan müjdeyi verdi! Bir havalimanı projesi daha hayata geçiyor
-
Etikete neşter! Sofralara gerçek ucuzluk yansıyacak
-
Haritayı peçeteye çizdi! İşte danışmanının 3'e bölmeyi planladığı ülke