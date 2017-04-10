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En Çok Kullanılan ve Konuşulan Uygulamalar Araştırıldı
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En Çok Kullanılan ve Konuşulan Uygulamalar Araştırıldı

Ajans Press, Türkiye’nin en çok kullandığı ve konuştuğu uygulamaları araştırdıMedya takip kuruluşu Ajans Press, Mindstation’ın verilerini inceleyerek Türk halkının akıllı telefonların başında günde ortalama 248 dakika geçirdiğini açıkladı.

En Çok Kullanılan ve Konuşulan Uygulamalar Araştırıldı

Ajans Press, Türkiye'nin en çok kullandığı ve konuştuğu uygulamaları araştırdı

Medya takip kuruluşu Ajans Press, Mindstation'ın verilerini inceleyerek Türk halkının akıllı telefonların başında günde ortalama 248 dakika geçirdiğini açıkladı. Şirket, kadınların erkeklere oranla daha fazla vakit harcadığını belirtirken, kadın kullanıcıların 279 dakika telefon kullanırken erkek kullanıcılar 248 dakikada kaldığını bildirdi.

Ajans Press, Türkiye'nin en çok kullandığı ve konuştuğu uygulamaları araştırdı. Ajans Press'in medya incelemesine göre, Türkiye'de en çok kullanılan platform YouTube olurken, YouTube'u sırasıyla WhatsApp, Facebook, Onedio, Hürriyet, Instagram, Ekşisözlük, Twitter, Sahibinden ve İzlesene siteleri izledi.

Günde ortalama 10 saat internete bağlı geçerken, Ajans Press'in araştırmasına göre geçtiğimiz yılbaşından beri medyanın en çok konuşulan uygulamaları şöyle sıralandı:

Facebook 41 bin 625

Twitter 35 bin 181

Instagram 15 bin 822

Youtube 8 bin 664

Whatsapp 6 bin 492

Hürriyet bin 259

Sahibinden 811

Ekşi Sözlük 233

Onedio 195

İzlesene 34 - İSTANBUL

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