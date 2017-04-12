En çok konuşulan yarışma programları belli oldu …

Bu yıl başladığı ilk günden beri gündemden hiç düşmeyen 'Survıvor 2017' de adaların birleşmesiyle birlikte tansiyon iyice yükselirken, başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapıp sunduğu yarışma hakkında geçtiğimiz ay yazılı basında 255 haber çıktığı tespit edildi.

Yarışmalarda yaşananlar medyanın da gündeminde …

Kanallarda yayınlanan yarışma programlarının yazılı basına yansımalarını inceleyen Medya Takip Ajansı Interpress'in verilerine göre, yarışma programları ile ilgili yazılı basına altı yüze yakın haber yansıdığı belirlendi. Ekranlarda en çok izlenen yarışmalardan biri olan ve sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı 'Kısmetse Olur' adlı yarışma programı hakkında yazılı basına 114 haber yansırken sunuculuğa iyiden iyiye ısınmaya başlayan genç ve yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' ile ilgili ise yazılı basında 84 haber çıktığı tespit edildi.

Geçtiğimiz ay yazılı basında en çok konuşulan diğer yarışma formatları ise sırasıyla 'O Ses Türkiye', 'Karavan', 'Çocuktan Al Haberi', 'Sıradaki Gelsin', 'İyilik Kulübü', 'Kendi Düşen Ağlamaz' ve 'Altın Petek' olarak sıralandı.



