En Çok Konuşulan Spor Adamı Kim?

AZİZ YILDIRIM GÜNDEMİN ZİRVESİNDE

Süper Ligde mücadele tüm hızıyla devam ederken, spor medyasında en çok konuşulan başkanlar belli oldu. Medya Takip Ajansı Interpress tarafından Süper Lig ile ilgili hazırlanan "Ocak Ayı Haber Raporu"na göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gündeme dair yapmış olduğu açıklamalar medyada geniş yer bulurken, tecrübeli başkan hakkında yazılı basına 1.207 haber yansıdığı belirlendi. Hakkında yapılan eleştiriler ve aldığı cezalarla gündemden hiç düşmeyen Aziz Yıldırım böylece medyada en çok konuşulan başkan oldu. İkinci sırada özellikle transfer döneminde takıma yaptığı takviyeler ve Mehmet Ekici transferinde yapılan eleştirilerle gündemde öne çıkan isim Başkan Muharrem Usta olurken, Trabzonspor Başkanı hakkında yazılı basında 1.031 haber çıktığı tespit edildi. Listenin üçüncü sırasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yer alırken, takıma yaptığı transferler ve açıklamalarla gündeme gelen Orman ile ilgili yazılı basında 997 haber yer aldığı saptandı. Özellikle hoca tercihi ve takımın oynadığı futboldan dolayı eleştirilerin hedefinde olan Dursun Özbek medyada çok ön plana çıkmazken, Galatasaray Başkanı Özbek ile alakalı geçtiğimiz ay yazılı basında 485 haber çıktığı görüldü. Geçtiğimiz ay Türk futbolunun efsane başkanlarından İlhan Cavcav aramızdan ayrılırken, Gençlerbirliğ.Başkanı Cavcav hakkında yazılı basına 1.346 haber yansıdığı belirlendi.

ŞENOL GÜNEŞ FARK ATTI

Son haftalarda Beşiktaş'a oynattığı futbol herkes tarafından takdir edilen Şenol Güneş'in yazılı basında en fazla konuşulan teknik adam olduğu ortaya çıktı. Interpress'in incelemesine göre yaptığı işlerle Türk futboluna damga vuran başarılı teknik adam hakkında yazılı basında 2 bin 170 haber çıktığı belirlendi. İkinci sırada Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat yer alırken, takımının ligin ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla eleştirilerin odağı olan Hollandalı çalıştırıcı hakkında yazılı basına 1.655 haber yansıdığı tespit edildi. Trabzonspor'da ilk yarıda alınan kötü sonuçlar sonrası gönderilmesi gündeme gelen teknik direktör Ersun Yanal ikinci yarıda aldığı sonuçlarla bir anda güven tazelerken tecrübeli çalıştırıcı hakkında yazılı basında 1.585 haber yer aldığı saptandı. Galatasaray'da sezon başından beri tartışılan isim olan Jan Olde Riekerink hakkında yazılı basına 1.326 haber yansırken, son haftalarda alınan sonuçlarla bir nebze nefes alsada basında Hollandalı teknik adamın gönderileceği haberleri yer almaya devam ediyor. Başakşehirspor Kulübünün başarısında büyük pay sahibi olan teknik direktör Abdullah Avcı medyada yeterince yer bulamasada başarılı hoca hakkında yazılı basında 491 haber yayınlandığı görüldü.