En Çok Konuşulan Araştırma Şirketleri Belli Oldu

Araştırma şirketleri kamuoyunun eğilimlerini araştırırken, Medya Takip Ajansı Interpress ilginç bir çalışmaya imza atarak araştırma şirketlerinin medyada ne kadar haber olduğunu araştırdı. Yapılan incelemede özellikle yayınladıkları seçim anketleri ile sektörde isim yapmış onlarca firmanın zaman zaman birbirinden çok farklı sonuçlar açıklamasının kamuoyunda çeşitli eleştirilere sebep olduğu belirlendi.

Interpress'in kamuoyu araştırması yapan anket firmaları hakkında yapmış olduğu araştırmaya göre yılbaşından bu yana medyada en fazla haber olan araştırma şirketi GEZİCİ Araştırma olurken, bu şirketi ORC Araştırma ve SONAR Araştırma şirketlerinin takip ettiği görüldü.

Medyada yılbaşından bu yana çıkan haberlere göre, ilk sırada yer alan GEZİCİ Araştırma ile ilgili televizyon, internet ve yazılı basına 2 bin 187 haber yansıdığı belirlendi. Haber sayısına göre ikinci sırada yer alan ORC Araştırma ile ilgili medyada 1.593 haber çıkarken, SONAR Araştırma ile alakalı ise medyada 1.522 haber yer aldığı tespit edildi. Bu üç firmayı hakkında çıkan 1.418 haberle GENAR Araştırma ve 1.217 haberle KONDA Araştırma şirketlerinin takip ettiği belirlendi.

Kamuoyu araştırması yapan firmaların medyada çıkan haber sayılarına göre hazırlanan listede üst sıralarda yer alan diğer firmalar da sırasıyla MAK Danışmanlık, A&G Araştırma, Metropoll, Andy-Ar, ANAR ve AKAM olarak tespit edildi.