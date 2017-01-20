Vezirköprü ilçesinde, en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.



Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen programda, en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan, burada yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemine işaret ederek, öğrencileri tebrik etti.



Programa, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.